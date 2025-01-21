Chelsea, Wolverhampton'ı rahat geçti

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tosin Adarabioyo, 60. dakikada Marc Cucurella ile 65. dakikada Noni Madueke attı.

Wolverhampton'ın tek sayısını 45+5. dakikada Matt Doherty kaydetti.

HASRET BİTTİ

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasreti sonra eren ve puanını 40'a yükselen Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Manchester City deplasmanına gidecek.

Vitor Pereira ile çıktığı ilk iki lig maçını kazanan, sonrasında 1 beraberlik 2 mağlubiyetle galibiyet hasreti 4 maça çıkan 16 puanlı Wolverhampton Wanderers ise Arsenal'ı konuk edecek.