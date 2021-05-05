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    Chelsea'de taraftarlar yönetime giriyor

    Chelsea'de taraftarlar yönetime giriyor

    Chelsea'de alınan karar neticesinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında taraftar da yer alacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 11:21
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    Chelsea, Avrupa Süper Ligi projesinin kurucu kulüplerinden biriydi ancak ligden çekilen ilk kulüplerden biri oldu.

    Chelsea taraftarı, Avrupa Süper Ligi nedeniyle kulübe büyük baskı uygulamış ve protestolar yapmıştı.

    Bunun üzerine İngiliz kulübü yeni bir adım attı.

    Chelsea de taraftarlar yönetime giriyor #1

    TARAFTAR DA YÖNETİM KURULUNA GİRİYOR

    Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bundan sonra yönetim kurulu toplantılarında taraftar temsilcilerinin de yer alacağı bildirildi.

    Buna göre taraftar gruplarından birer temsilci seçilecek ve her sezon öncesi belirlenecek temsilciler, yönetim kurulu toplantılarında yer alarak alınan kararların bir parçası olacak.

    Chelsea de taraftarlar yönetime giriyor #2

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