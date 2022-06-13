Chelsea'nin Dembele hayali

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'nin geleceği merak konusu.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın kadrosunda bulunan fakat bu ay sonunda kulüple olan sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele'nin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz belli değil.

Barcelona kanadından daha önceden yapılan açıklamalarda Fransız hücumcuya yeni kontrat teklifinin yapıldığı ve oyuncunun cevabının beklendiği belirtilmişti.

Son olarak İngiliz basıınında çıkan haberlere göre Premier League ekiplerinden Chelsea, Dembele'nin bonservis bedeli olmaksızın transferinde yol kat ettiği ve oyuncuyu ikna edebilmek adına çok umutlu olduğu öne sürüldü.

Barcelona'dan ayrılmaya hazır

Haberdeki detaylarda Dembele'nin Barcelona'dan ayrılmaya hazır olduğu ve Premier League'e geçmeye sıcak baktığı iddia edildi. Dembele ile ilgilenen bir diğer kulübün de Paris Saint-Germain olduğu biliniyor.

2017 yılında Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya tam 140 milyon euro rekor bonservis bedeli ile transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, sık sık sakatlıkların da etkisi ile Katalan bölgesi ekibinde istenen performansı veremedi. Dembele, burada toplamda 149 resmi maçta 32 gol atıp 24 de asist yaptı.