Chelsea'nin eski oyuncusu Ramires futbolu bıraktı

Premier Lig ekibi Chelsea'nin eski futbolcularından Brezilyalı Ramires, futbolu bıraktığını açıkladı.

İngiliz devi Chelsea'nin eski orta saha oyuncularından Ramires, 35 yaşında futbol hayatını noktaladığını duyurdu.

İşte Ramires'in açıklamaları:

"Her şey için teşekkürler futbol"

Emeklilik kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Ramires, "Bir süre düşündükten sonra futbol kariyerimi noktalamaya karar verdim. Takım arkadaşlarıma, çalıştığım antrenörlerime, oynadığım kulüplere ve Brezilya Milli Takımı'na teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkürler futbol." ifadelerini kullandı.

Chelsea'den sonra Çin'in yolunu tutmuştu

Ülkesinde Cruzeiro ve Portekiz'de Benfica formaları giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2010'da 22 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza atmıştı. Ramires, 2016'da ise 28 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, son olarak ülkesinin Palmeiras ekibinde görev yapmıştı.

Chelsea ile birçok kupa kazandı

Ramires, Chelsea formasıyla birer kez İngiltere Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı. Brezilya Milli Takımı'nda ise 51 maça çıkıp 4 gol kaydeden Ramires, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.