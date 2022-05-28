Chelsea'nin Neymar planı

Fransa'nın bu sezonki şampiyonu Paris Saint-Germain'in Neymar'ı satmak istediği belirdi. Oyuncunun yeni adresinin Chelsea olabileceği ifade ediliyor.

Fransa Lig 1'de bu sezonki üstün performasnıyla şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, gelecek sezon üç kulvarda da zafere ulaşmak için kadrosunda şimdiden yenilikler yapmaya başladı.

İlk olarak takımın yıldız oyuncusu Mbappe ile yeni bir sözleşme imzalayan PSG, diğer yandan da rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Neymar ile bu yaz yollarını ayırmak istiyor.

Neymar'ın satış nedeni belli oldu

ESPN'de yer alan habere göre; PSG'de yeni sportif direktör Luis Campos'un genç futbolcular etrafında yeni bir takım kurmak için çalışmalara başladığı ve yeni transferler için kaynağa ihtiyaç duyulması nedeniyle Neymar'ın satışının istendiği kaydedildi.





Chelsea devrede

Paris ekibinin gözden çıkardığı Neymar için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin uzun süredir devrede olduğu biliniyordu.

Maaş transfere engel olabilir

İngiliz ekibi her ne kadar oyuncuyu kadrosuna katmak istese de Paris'ten yıllık yaklaşık 35 milyon euro kazanan Neymarı'ın bu yüksek maaşının transferlerin önünde engel olabileceği de aktarılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.





Takım ve taraftarlar tepkili

2017 yılında 222 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ile Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyememiş ve takımın tepkisini üzerine çekmişti.

Hatta 30 yaşındaki oyuncu, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

21 kez skora katkı sağladı

5 sezondur Paris ekibinin formasını giyen hücum oyuncusu, takımı ile bu sezon tüm kulvarlarda 28 müsabakada görev aldı. 13 kez topu filelerle buluşturan futbolcu 8 kez de gol pası verdi.