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    Chelsea'nin taliplerinin ortak endişesi Marina Granovskaia

    Chelsea'nin kaderi bu hafta belli olabilir. Ancak kulübü satın almak isteyen herkes Marina Granovskaia konusunda endişeli.
    • 11.04.2022 - 20:25
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    Chelsea'nin taliplerinin ortak endişesi Marina Granovskaia

    Roman Abramovich'in satılığa çıkardığı Chelsea'nin kaderi kısa süre içinde belli olabilir.

    İngiliz kulübünün satışı yaklaşık 100 yatırımcının ilgisini çekse de sayı dörde kadar düştü. Ancak İngiliz basınına göre kulübe talip olan bu dörtlü, Marina Granovskaia konusunda endişeli.

    The Athletic'in haberine göre Chelsea'de Roman Abramovich döneminin son bulmasıyla Marina Granovskaia'nın da kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. Kulübün tüm talipleri ise Granovskaia'nın kulüpte kalmasını istiyor.

    Rus ve Kanada vatandaşlığı bulunan Marina Granovskaia'nın ayrılık ihtimali tüm talipleri endişelendiriyor.

    Chelsea nin taliplerinin ortak endişesi Marina Granovskaia #1

    Marina Granovskaia kimdir, Chelsea'deki görevi ne?

    2003'te Roman Abramovich'in Chelsea'yi satın almasıyla Londra'ya taşınan Marina Granovskaia, uzun yıllar Abramovich'in asistanlığını yaptı.

    Rus yönetici son yıllarda Chelsea'nin önde gelen yöneticilerinden biri haline geldi. 2014'te kulüp CEO'su olan Granovskaia özellikle transfer komitesi ve sözleşme görüşmelerindeki başarısıyla biliniyor.

    Dünya futbolunun en iyi kulüp direktörlerinden biri olarak gösterilen Marina, 2021'de en iyi kulüp direktörü ödülünün de sahibi olmuştu.

    Marina Granovskaia'nın sponsorluk konusundaki başarıları ve anlaşmaları da İngiltere'de dikkat çekti.

    Chelsea nin taliplerinin ortak endişesi Marina Granovskaia #2


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