Petrol
119.63
1.73%
Euro
17.6455
-0.11%
Dolar
16.4206
0.25%
Altın
979.39
0.20%
Borsa
2549
0.86%
Bitcoin
519.464
3.98%
BTXN Coin
12.31
-2.30%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly oldu

    Chelsea, kulübün Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satılması için yapılan işlemlerinin tamamladığını duyurdu.
    • 31.05.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly oldu

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de, yaklaşık 3 aydır devam eden satış süreci resmen tamamlandı.

    İnternet sitesi üzerinden anlaşmaya duyuran Chelsea Kulübü, Roman Abramovich ve Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum arasında satış işlemlerinin tamamlandığı açıkladı.

    Satış sürecinde 12 teklif alındığı, 4 yatırımcıdan 3'ünün son teklifi verdiği belirtildi.

    Chelsea nin yeni patronu Todd Boehly oldu #1

    Todd Boehly kimdir?

    Amerikalı bir iş adamı olan Boehly'nin NBA devi Los Angeles Lakers, Amerikan Beyzbol Ligi takımı Los Angeles Dodgers ve Amerikan Kadın Basketbol Ligi Takımı Los Angeles Sparks'ta hisseleri bulunuyor. Boehly, ayrıca 6 milyar dolarlık bir yatırım şirketi olan Eldridge Industries'in de yüzde 60'ına sahip.

    Boehly, geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü video oyunu Fortnite'a da büyük bir yatırım yapmıştı.

    Chelsea nin yeni patronu Todd Boehly oldu #2

    Chelsea nin yeni patronu Todd Boehly oldu #3

    Chelsea nin yeni patronu Todd Boehly oldu #4

    Chelsea nin yeni patronu Todd Boehly oldu #5


    İlginizi Çekebilir

    Almanya: AB, Rusya'ya yaptırımlar konusunda parçalanıyor
    Dünya

    Almanya: AB, Rusya'ya yaptırımlar konusunda parçalanıyor

    İletişim Başkanlığı'ndan, Ayasofya'da özel gösteri
    Gündem

    İletişim Başkanlığı'ndan, Ayasofya'da özel gösteri

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir