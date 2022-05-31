Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly oldu

Chelsea, kulübün Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satılması için yapılan işlemlerinin tamamladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de, yaklaşık 3 aydır devam eden satış süreci resmen tamamlandı.

İnternet sitesi üzerinden anlaşmaya duyuran Chelsea Kulübü, Roman Abramovich ve Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum arasında satış işlemlerinin tamamlandığı açıkladı.

Satış sürecinde 12 teklif alındığı, 4 yatırımcıdan 3'ünün son teklifi verdiği belirtildi.

Todd Boehly kimdir?

Amerikalı bir iş adamı olan Boehly'nin NBA devi Los Angeles Lakers, Amerikan Beyzbol Ligi takımı Los Angeles Dodgers ve Amerikan Kadın Basketbol Ligi Takımı Los Angeles Sparks'ta hisseleri bulunuyor. Boehly, ayrıca 6 milyar dolarlık bir yatırım şirketi olan Eldridge Industries'in de yüzde 60'ına sahip.

Boehly, geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü video oyunu Fortnite'a da büyük bir yatırım yapmıştı.