Chelsea'yi yenen Liverpool, Lig Kupası'nı kazandı Liverpool, normal süresi golsüz eşitlikle sona eren İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'ye 118. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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İngiltere Lig Kupası'nın final maçı dev bir düelloya sahne oldu.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada kazananı uzatmalar belirledi.

Liverpool, Chelsea'yi 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Liverpool'a kupayı getiren golü 118. dakikada deneyimli kaptanı Virgil van Dijk kaydetti.

Liverpool, 10. şampiyonluğunu kazandı

Turnuvada 10. zaferine ulaşan Liverpool böylece kupayı 8 kez müzesine götüren en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı açtı.

Liverpool'da Van Dijk'ın 60. dakikada attığı gol yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Chelsea ise Gallagher ile 76. dakikada direği geçemedi.

Gravenberch de sakatlandı

Liverpool'da sakatlar kervanına Ryan Gravenberch de katıldı. Hollandalı orta saha oyuncusu karşılaşmanın 28. dakikasında yerini Gomez'e bırakmak zorunda kaldı.

Kırmızılar'da sakatlıkları nedeniyle Salah, Nunez, Jota, Soboszlai, Jones, Alexander-Arnold, Bajcetic, Matip, Thiago ve kaleci Alisson bu maçta forma giyemedi.

Taraflar arasındaki 3. final

Chelsea ile Liverpool daha önce İngiltere Lig Kupası finalinde iki kez karşı karşıya gelmişti.

2005'te oynanan ilk finalde normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-2 kazanan Chelsea kupayı müzesine götürmüştü.

2022'de oynanan ikinci finalin normal süresi ve uzatmaları ise 0-0 sona ermiş, nefes kesen penaltı atışlarını 11-10 kazanan Liverpool, şampiyonluğa ulaşan taraf olmuştu.