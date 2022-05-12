Chiellini, 17 yıl sonra Juventus'a veda ediyor

İtalya Kupası mücadelesinde Juventus ile Inter mücadele etti. Juventus, 4-2'lik sonuçla kupayı Intere'e kaptırırken maç sonunda Chiellini de takımdan ayrılacağını açıkladı.

Dünya liglerinde artık sonlara yaklaşılırken diğer yandan da ülke kupaları mücadelelerinin final müsabakaları oynanıyor.

Roma Olimpiyat Standı'nda Juventus ile Inter, İtalya kupası final mücadelesi için karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlanandı. Uzatmalarda siyah-beyazlı ekip, 2 gol yedi ve 4-2'lik sonuçla kupayı Inter'e kaptırdı.

Kupa üzüntüsü yaşayan Chiellini, maçın ardından basın toplantısında konuştu.





"Gelecek yıl olmayacağım"

Geleceğine yönelik konuşan 37 yaşındaki Chiellini, "10 yıl sonra kupasız tamamladığımız bir sezonla bıraktığım için üzgünüm. Yerimi gençlere bırakıyorum. Gelecek yıl olmayacağım. Pazartesi günü Lazio maçıyla son kez stadımızda oynayacağım ve taraftarlarımıza veda edeceğim. Ardından da Fiorentina maçı son maçım olacak. Yakında Juventus'un büyük bir taraftarı olarak yerimi alacağım." diye konuştu.

Juventus'a çok şey verdiğini dile getiren Chiellini, artık yeni bir enerjiye ihtiyaç olduğunu ve ayrılmak için doğru zaman olduğunu kaydetti.

20 şampiyonluk

Chiellini, daha önce de 2020 Avrupa Şampiyonasını kazanma başarısı gösterdiği İtalya Milli Takımı'na veda edeceğini açıklamıştı.

Tecrübeli oyuncu, 2005'ten beri formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A şampiyonluğu, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.