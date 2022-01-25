Christian Eriksen Ajax'ta idmanlara çıkacak

Christian Eriksen'in yeni bir takım bulana kadar Ajax Genç Takımı ile birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Hollanda ekiplerinden Ajax, Inter'den ayrılan Christian Eriksen'in, yeni takımını bulana kadar Ajax Genç Takımı ile birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bir dönem Ajax forması da giyen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in, yeni bir kulüp bulana kadar fiziksel yeterliliğini koruması için Ajax Genç Takımı ile antrenmanlara çıktığını duyurdu.

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya'nın oynadığı maçta kalp krizi geçiren Eriksen, aylarca süren tedavisi ve kalp pili takılmasının ardından futbol sahalarına geri dönmek istiyor. Yıldız futbolcu, Serie A'nın sağlık kuralları çerçevesinde kalp pili ile futbol oynamasına izin verilmediği için Inter ile olan sözleşmesini feshetmişti.

BRENTFORD İDDİALARI

Çıkan iddialara göre Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.