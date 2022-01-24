Christian Eriksen, doktor raporunu bekliyor

Inter'le sözleşmesini fesheden Christian Eriksen, kardiyoloji raporunun çıkmasının ardından Brentford'la sözleşme imzalayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizinin ardından futbola ara veren Christian Eriksen, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Danimarka'ın grup aşamasında oynadığı Finlandiya maçında rahatsızlanan ve tedavi gören Eriksen, takılan kalp pili sebebiyle Inter'le sözleşmesini feshetmek zorunda kalmıştı. Kalp pili kullanan Eriksen'in, Serie A'nın sağlık protokolleri nedeniyle oynamasına izin verilmiyordu.

KARDİYOLOJİ RAPORU BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig takımlarından Brentford'un, Christian Eriksen'e altı aylık sözleşme teklifi ettiği ve 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Daily Mail'de yer alan haberde ise Eriksen'in, kardiyoloji raporunun onaylanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı ve kadroya kaydedileceği ifade edildi.

Daha önce Premier Lig'de Tottenham forması giyen Christian Eriksen, 226 maçta 51 gol ve 67 asist kaydetti.