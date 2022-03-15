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Christian Eriksen, milli takıma çağrıldı
EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta kalp rahatsızlığı geçiren Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçildi.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 14:11
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçı sırasında Christian Eriksen baygınlık geçirmiş, ardından İnter ile olan sözleşmesi feshedilmişti.
Eriksen daha sonra Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzalamıştı.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Geçirdiği kalp krizinin ardından futbola dönen Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na çağırıldı.
Danimarka'nın 23 kişilik kadrosunda Galatasaray 'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Trabzonspor 'un golcüsü Andreas Cornelius da yer aldı.