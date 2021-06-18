Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hasteneden taburcu oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, taburcu edildi.

Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren Eriksen'in kaldığı hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

"DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Ülkesinin Helsingör şehrindeki milli takım kampını ziyaret eden Eriksen'in daha sonra ailesiyle vakit geçirmek üzere evine gittiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya ekibi Inter'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen, "Çok sayıdaki iyi dilek mesajlarınız için teşekkür ederim. Operasyon iyi geçti ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Dün akşam oynadıkları harika maçtan sonra takım arkadaşlarımı yeniden görmek güzel. Pazartesi günü Rusya ile oynayacakları karşılaşmada onları destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

Christian Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı.

Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuş ve müsabakaya ara verilmişti. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.