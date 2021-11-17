Christian Vieri: Haaland gibisini görmedim

İtalyan eski futbolcu Christian Vieri, Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland hakkında ilginç sözler kullandı.

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için, eski futbolcu Christian Vieri övgü dolu ifadeler kullandı.

Haaland gibisini görmediği söyleyen Vieri, "Bu yaşlarda, onun gibi görünün birisini hiç görmedim. Onun için ödenecek bonservis mi? Bence, 200 milyon euro tutar" şeklinde konuştu.





"TOPU KONTROL EDEMEZDİM"

Norveçli futbolcunun maçların sonucunu belirlediğini belirten İtalyan futbol insanı, "Ben onun yaşındayken, topu kontrol bile edemezdim." şeklinde konuştu.

Vieri, ayrıca, forvet transferi isteyen takımların Erling Haaland ve Dusan Vlahovic gibi iki genç forveti kaçırmaması gerektiğini kaydetti.