Christophe Galtier: Yusuf Yazıcı ona güvenebileceğimi gösterdi

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 4-1 kazanılan Sparta Prag maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Hat-trick yapan Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Galtier, milli futbolcumuzu övdü.

Fransa Ligi takımlarından Lille'in Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 yendiği maça, hat-trick yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damga vurdu.

4 SENE SONRA BİR İLK

Yusuf Yazıcı, 2016'da Arda Turan'ın Barcelona'da Mönchenladbach'a yaptığının ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.

"YUSUF YAZICI'YA GÜVENEBİLİRİM"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın son dönemde artan performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Christophe Galtier, "Yusuf Yazıcı'ya 16.5 milyon euro gibi önemli bir yatırım yaptık. Geldiğinde bu kadar iyi durumda değildi ve bir de talihsiz sakatlık yaşadı. Sonrasında koronavirüs arası, daha sonra ise takım, Yusuf olmadan iyi bir başlangıç yaptık. Ancak Yusuf Yazıcı, ona güvenebileceğimi bana gösterdi. Artık ne yapması gerektiğini daha iyi biliyor. Bu performansı devam edecektir." diye konuştu.