Çılgın iddia: Elon Musk Liverpool’u satın almak istiyor!

Haber Merkezi

Elon Musk’ın babası Errol Musk, oğlunun Premier League ile uzun zamandır ilgilendiğini ve bir futbol takımı satın alma isteği olduğunu açıkladı. Bu açıklama, özellikle Liverpool FC’ye yönelik bir ima ile futbol dünyasında büyük bir spekülasyon yarattı.

"KİM LIVERPOOL’A SAHİP OLMAK İSTEMEZ?"

Errol Musk, ABD’de katıldığı bir röportajda oğlunun futbol dünyasına olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi: “Kim böyle bir kulübe (Liverpool) sahip olmak istemez ki? Ben de isterdim.” Ancak bu ilginin doğrudan bir satın alma anlamına gelmediğini de belirtti.

FSG SPEKÜLASYONLARI YALANLADI

Liverpool’un şu anki sahibi Fenway Sports Group (FSG), bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

FSG’den yapılan açıklamada, kulübe olan bağlılıklarının sürdüğü ve uzun vadeli yatırımlara odaklandıkları ifade edildi.

FSG’nin yönetiminde Liverpool, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’ni, 2020’de ise Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak tarihi başarılara imza atmıştı.

LIVERPOOL İLE BAĞLARIMIZ VAR

Errol Musk, gençlik yıllarında Liverpool FC için çalıştığını ve kulüple olan bağlarının güçlü olduğunu belirtti.

Açıklamalar, Elon Musk’ın İngiltere siyaseti hakkında yaptığı yorumların ardından geldi.

Musk, X’te İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı demokratik süreçlere zarar vermekle eleştirmişti.