Çin'de Süper Lig final maçı tıklım tıklım tribünler önünde oynandı

Çin Ligi'nde 2020 şampiyonu, final maçında Guangzhou'yu 2-1 yenen Jiangsu Suning oldu. Maçta tribünlerin tamamen dolu olması ve maske takılmaması 'Virüs sadece bize mi var' yorumlarına sebep oldu.

Çin Süper Lig final maçında, Guangzhou Evergrande ile Jiangsu Suning karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Jiangsu Suning, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Alex Teixeira ve Eder'in golleriyle rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Jiangsu, böylelikle Çin Ligi'nde takımı olarak gösterilen Guangzhou'yu mağlup etmeyi başardı.

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TALISCA'NIN TAKIMI KAYBETTİ

Teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro'nun yaptığı Guangzhou'da, ayrıca eski Beşiktaşlı Talisca forma giyiyor. Jiangsu Suning'de ise tanıdık yüzlerden Alex Teixeira, Eder, Joao Miranda, Wakaso gibi isimler yer alıyor.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Öte yandan maçta ilgi çeken şey sadece maçın skoru değildi. Koronavirüs pandemisinin çıktığı ülke olarak düşünülen Çin'de, final maçını izlemeye ise binlerce taraftarın gelmesi dikkat çekti.

Tribündeki insanların birçoğunun maskesiz olması ve rahat tavırları, dünyanın birçok yerinden insanların tepkisini çekti.

ABD'de NBA şampiyonu LA Lakers'ın kutlamaları iptal etmesi ve genel olarak dünyanın birçok yerinde seyircisiz maçlar oynanmasından bahseden taraftarlar, Çinli futbolseverlerin bu görüntülerine kızgınlığını gizlemedi.