Çin'de teknik direktör hakeme tokat attı Çin 1. Ligi'nde oynanan Nanjing Fengfan - Shenyang Ct maçında konuk ekibin teknik direktörü mücadelenin hakemini tokatladı.

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Çin 1. Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde Nanjing Fengfan ile Shenyang Ct karşı karşıya geldi. Youth Olympic Sports Park'ta oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Nanjing Fengfan oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise Raphael Bouli, Zhang Xinlin, Yang He ve Abdou Razack Traore kaydetti. Bu lig mücadelesinde ise sahalarda az rastlanan bir olay yaşandı.

Kırmızı kart gösteren hakemi tokatladı

Maçın ilk yarısında konuk takımın teknik direktörü Gao Mingqi'nin penaltı beklediği bir pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi. Bunun üzerine Mingqi ve teknik ekibi hakeme aşırı itirazda bulundu.

Saha kenarına gelen hakem teknik ekipten bir kaç kişiye sarı kart çıkardı. Hakem Chen Hao'nun bu kararı teknik direktör Mingqi'yi iyice çileden çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan teknik adam, hakem Hao'ya tokat attı.

Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada gündem yarattı. Mingqi hakkında 'Sakinleştiriciye ihtiyacı var. Bir teknik direktör daha sakin davranmalı' gibi yorumlar yaparak tepki gösterildi.