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    Çin'den Premier Lig'e Ukrayna boykotu

    Rusya-Ukrayna savaşında taraf olan Çin'de bu hafta Premier Lig maçları gösterilmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 17:42
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    Çin'den Premier Lig'e Ukrayna boykotu

    İngiliz basınında BBC'de yer alan habere göre İngiltere Premier League'in Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki yayıncısı "iQiyi Sports", bu hafta sonu oynanacak maçları yayınlamayacak.

    PREMIER LİG MAÇLARINDA UKRAYNA DESTEĞİ

    Haberde yer alan detaylarda bu boykotun sebebi olarak bu hafta sonu Premier League'de oynanacak olan maçlarda Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili olarak Ukrayna'ya desteklerini göstermeyi planladığı şeyler olarak iddia edildi.

    Daha önce de Premier League CEO'su Richard Masters "Rusya'daki yayın haklarımızla ilgili sözleşme inceleme altında. Rusya'da yaşayan insanların Premier Lig'in ve İngiliz futbolunun gücünü bu hafta görmesini istiyorum. Mevcut şartlarda sözleşmenin feshedilebilmesi için yasal şartları araştırıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.


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