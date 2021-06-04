Çin'den yeni futbol projesi: Hedef 2035

Çin, spor konusunda yeni projelere imza atıyor. Bu kapsamda ülke genelinde futbolun gelişimi için de önemli adımlar atılacak.

Çin'de sporun ve futbolun yaygınlaşması adına çalışmalar devam ediyor.

Ülkenin spordan sorumlu kurumu, yeni bir projeyle 2035'e kadar Çin'i bir spor ve futbol ülkesi haline getirmeyi hedefliyor.

Ülkede futbolun tanıtımı ve yayılımı için son yıllarda Çin kulüpleri, birçok yıldız futbolcuyu transfer ederek dikkat çekti. Ancak bu kez yatırımı altyapıya yapacaklar.

18 FUTBOL ŞEHRİ

Uygulanacak yeni politikaya göre 16-18 şehrin 2025'e kadar ikişer profesyonel takıma sahip olması sağlanacak. Ayrıca bu takımların kadrolarını beslemek adına bu şehirlerde ulusal düzeyde gençlik akademilerinin yer almasına karar verildi. Proje kapsamında bu şehirlerde yaşayan öğrencilerin yarısının sporla ilgilenmesi hedefleniyor. Çin, bu projeyle 16-18 şehri futbol şehrine büründürmeyi amaçlıyor.

Hükümet ve Çin Futbol Federasyonu, her yıl şehir başına 1.5 milyon dolara kadar destek sağlayacak. Yine şehir yönetimlerinin de futbola en az 5 milyon dolar yatırım yapması zorunlu tutulacak.

2030 VE 2035 HEDEFİ

Çin, bu projelerle en geç 2030 yılına kadar Asya'nın en büyük futbol ülkesi olmayı hedefliyor. 2035 yılındaki hedef ise uluslararası anlamda büyük bir spor ülkesi olmak. Çin, 2035'teki hedefe ulaşmak için futbolun payının yüksek olacağına inanıyor.