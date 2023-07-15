Cinsel istismar ile suçlanan Benjamin Mendy aklandı 2021 yılında cinsel istismar suçlamalarından sonra Manchester City ile sözleşmesi fesih edilen ve ceza yiyen Benjamin Mendy'nin suçlamalardan aklandığı açıklandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da gösterdiği performansın ardından 2017 yılında İngiliz devi Manchester City'e 57.5 milyon euro seviyesinde rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Fransız futbolcu Benjamin Mendy'nin pandemi zamanında iki kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

Mahkemelik olan Benjamin Mendy'nin yapılan açıklamanın ardından suçlarından aklandığı belirtildi.

Futbola geri dönmek istiyor

Suçlamaların duyulmasının ardından 2021 yılında Manchester City tarafından sözleşmesi fesih edilen ve yaklaşık 2 sezondur kulüpsüz olan Benjamin Mendy'nin tüm suçlamalardan beraat etmesinin ardından futbola geri dönmek istediği söylendi.

Daily Mail'in haberine göre; 28 yaşındaki Fransız sol bek hemen en yüksek seviyede başlayamasa da futbola geri dönmek istediği ve kendini tekrardan kanıtlayarak üst düzey takımlarda forma giymek istediğini söyledi.