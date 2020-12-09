Ciprian Marica: Coltescu talihsizlik yaşadı

Konyaspor'un eski futbolcusu Ciprian Marica, vatandaşının söylediği söylerin abartıldığını ve Başakşehirli futbolcuları sahadan çekilerek şov yaptığını söyledi.

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2014-2015 sezonunda Konyaspor'da forma giyen eski Rumen futbolcu Ciprian Marica, Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullanan vatandaşı Sebastian Coltescu hakkında konuştu.

Marica'nın sözleri şu şekilde:

"BİR SİRK YAŞANDI"

"Evet, Coltescu yanlış yaptı! Ancak bu ifade hatasına gezegensel boyut verilmesine kadar konuşulacak çok şey var. Sahadan çekilmek, futbol oynamayı reddetmek ile inanılmaz bir sirk yaşandı! Kabul edelim, ırkçılık var, her durumda da kınanacak, fakat talihsiz Coltescu davasında konu bu değil. Coltescu’nun acelesi vardı, yanlış yaptı, ama çok daha fazlası var!"





"ŞOV YAPARAK IRKÇILIKLA ALAY EDİLDİ"

"Ne dediğimin farkındayım, mesela kendi kariyer hayatımda, Paris’te oynanan resmi maçlardaki posterlerde biz Rumenlerin çingene olarak çizildiğinde hiçbir kınama görmedim. Ve Şampiyonlar Ligi gibi, görünürlüğü yüksek olan maçlarda da. Futbolcular ve yetkililer, bu gece tam bir gösteri yaptınız! Ne yazık ki Coltescu, daha önce de söylediğim gibi, meslektaşı ile Rumence diyaloğunda kullandığı ifadedeki bir hatadan yola çıkarak, bir oyuncuya veya antrenöre hitap etmedi. Bu tür bir şov nedeniyle, ırkçılıkla mücadele ile resmen alay edildi ve bu durum bu konuda gerçekten ciddi çaba sarf edenlere yapılmış bir kötülük."

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