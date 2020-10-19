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    Ciro Immobile: Vedat Muriç farklı bir forvet

    Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriç ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 17:53
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 17:53
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    Ciro Immobile: Vedat Muriç farklı bir forvet

    İtalya Ligi takımlarından Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den yeni transfer Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.

    "BİZE ÇOK KATKI SAĞLAYACAK"

    Ciro Immobile; Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacakları maç öncesinde Vedat Muriç'in Lazio için iyi bir transfer olduğunu açıkladı.

    30 yaşındaki tecrübeli golcü Ciro Immobile, "Vedat Muriç, benden ve Joaquin Correa'dan farklı bir forvet. Daha çok Felipe Caicedo'ya benzer bir oyunu var diyebiliriz. Kosovalı beni iyi tanır ve sahada nerelere hareketleneceğimi bilir. Vedat, bize çok katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.

    Ciro Immobile: Vedat Muriç farklı bir forvet #1

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