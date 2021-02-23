Clarence Seedorf: Neden hiç siyahi hoca yok

Clarence Seedorf: Neden hiç siyahi hoca yok

Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf, siyahilerin Avrupa'dan teklif almadığını ve ırkçılık yapıldığını söyledi.

Son olarak Kamerun Milli takımı'nı çalıştıran Clarence Seedorf, Avrupa'dan teklif alamamasını eleştirdi.

İtalyan basınına konuşan Seedorf yaptığı açıklamada, "İtalya'da 12 yıl futbol oynadım, Milan'da başarılı bir teknik direktörlük dönemi de geçirdim ama ne İtalya'dan ne de ülkem Hollanda'dan hiç teknik adamlık teklifi almadım. Siyahiler futbolun önemli kademelerinde nedense yer almıyor." sözlerini kullandı.

"HENRY NEDEN KANADA'YA GİDİYOR?"

Hollandalı teknik adam bahsettiği durumu da bir örnekle açıklayarak, "Henry neden Kanada'ya, Vieira New York'a gitti? Avrupa futbol tarihine geçmiş olsalar da siyahiler şans bulamıyor." diye konuştu.

Teknik adamlık kariyerine efsaneleştiği Milan'da başlayan Seedorf, daha sonra sırasıyla Çin'in Shenzhen takımında görev yapmış sonra Deportivo La Coruna'nın başında 16 maça çıkmıştı.

Seedorf son olarak Kamerun Milli takımı'nı yaklaşık 1 yıl çalıştırmış ancak çıktığı 10 maçtan sonra görevinden ayrılmıştı.