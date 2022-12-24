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    Claudio Ranieri, 30 yıl sonra Cagliari'ye döndü

    İtalya Serie B takımlarından Cagliari, Claudio Ranieri ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 24.12.2022 - 14:24
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    Claudio Ranieri, 30 yıl sonra Cagliari'ye döndü

    Cagliari, teknik direktörlük için Claudio Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "30 yıllık bir bekleyiş, evine hoş geldin." ifadeleri yer aldı.

    "Cagliari'ye döneceğimi biliyordum"

    Ranieri kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Cagliari'ye döneceğimi biliyordum. Ayrılırken de bunu söylemiştim. Cagliari bana bu işi yapabileceğimi ve başarılı olabileceğimi gösterdi. Burada çok güzel anılarım var." ifadelerini kullandı.

    Claudio Ranieri, 30 yıl sonra Cagliari ye döndü #1

    1988-1991 arası Cagliari'yi çalıştırmıştı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City ile lig şampiyonluğu yaşayan 71 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Championship ekibi Watford'da görev almıştı.

    Ranieri daha önce İtalya'da Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter ve Sampdoria'da görev yapmış, 1988-1991 yılları arasında ise Cagliari'yi çalıştırmıştı.

    Claudio Ranieri, 30 yıl sonra Cagliari ye döndü #2


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