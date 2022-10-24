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    Clemont taraftarı Islam Slimani'ye ırkçılık yaptı

    Clemont taraftarı Islam Slimani'ye ırkçılık yaptı

    Brest forveti Islam Slimani'ye yapılan ırkçı saldırı nedeniyle mücadeleye ara verildi ve tezahürat sona erdikten sonra maç devam etti.
    • 24.10.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:40
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    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan Brest forveti Islam Slimani, Clermont deplasmanında ırkçı saldırılara maruz kaldı.

    Clermont maçı sırasında tribünler, Islam Slimani'ye, 'Pis Arap' tezahüratı yaptı. Hakem, bu tezahürat üzerine oyunu durdurdu.

    Clemont taraftarı Islam Slimani ye ırkçılık yaptı #1

    "Bu devirde hala ırkçılık..."

    Maç sonunda açıklama yapan Islam Slimani, "Yorum yapmak istemiyorum. Bu devirde hala ırkçılık olması gerçekten utanç verici." ifadelerini kullandı.

    Mücadeleyi Islam Slimani'nin takımı Brest, 3-1'lik skorla kazandı.

    Clemont taraftarı Islam Slimani ye ırkçılık yaptı #2


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