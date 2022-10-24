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- Clemont taraftarı Islam Slimani'ye ırkçılık yaptı
Clemont taraftarı Islam Slimani'ye ırkçılık yaptı
Brest forveti Islam Slimani'ye yapılan ırkçı saldırı nedeniyle mücadeleye ara verildi ve tezahürat sona erdikten sonra maç devam etti.
- 24.10.2022 - 12:17
- Güncelleme : 24.10.2022 - 12:40
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan Brest forveti Islam Slimani, Clermont deplasmanında ırkçı saldırılara maruz kaldı.
Clermont maçı sırasında tribünler, Islam Slimani'ye, 'Pis Arap' tezahüratı yaptı. Hakem, bu tezahürat üzerine oyunu durdurdu.
"Bu devirde hala ırkçılık..."
Maç sonunda açıklama yapan Islam Slimani, "Yorum yapmak istemiyorum. Bu devirde hala ırkçılık olması gerçekten utanç verici." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi Islam Slimani'nin takımı Brest, 3-1'lik skorla kazandı.