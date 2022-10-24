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Clemont taraftarı Islam Slimani'ye ırkçılık yaptı

Clemont taraftarı Islam Slimani'ye ırkçılık yaptı

Brest forveti Islam Slimani'ye yapılan ırkçı saldırı nedeniyle mücadeleye ara verildi ve tezahürat sona erdikten sonra maç devam etti.