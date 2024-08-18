Club Brugge, Royal Antwerp’i tek golle geçti Belçika Pro Lig’in 4. haftasında Club Brugge, Royal Antwerp’i 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Haber Merkezi

Belçika Pro Lig’in 4. haftasında Club Brugge, Royal Antwerp’i ağırladı. Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 galip geldi.

Club Brugge’un golünü 81. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson attı. Royal Antwerp’te Denis Odoi ise 87. dakikada kırmızı kartla oyun çıktı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alan Club Brugge, puanını 4’e çıkarttı. Antwerp ise 6 puanda kalarak diğer haftalarda puan mücadelesi verecek.

Ligde bir sonraki hafta Club Brugge, Dender’le karşılaşacak. Antwerp ise Mechelen’i konuk edecek.