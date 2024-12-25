Cole Palmer'dan Barış Alper'e kötü haber! Gol sevincinin patentini aldı

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Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, sahalarda dikkat çeken "üşüme" sembollü gol sevincini Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirerek telif hakkını aldı.

Bu karar, futbol dünyasında bir ilke imza atarak bu hareketin Palmer'in izni olmadan kullanılmasını yasakladı.

BARIŞ ALPER DE YAPMIŞTI

Palmer'in gol sonrası gerçekleştirdiği üşüme hareketi, ellerini kollarına sürterek üşüme hareketi yapmasından oluşuyor ve onun imza sevinci haline gelmiş durumda. Ancak geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da bir maçta bu sevinci yaparak dikkat çekmişti.

Barış Alper Yılmaz'ın bu hareketi yaptığı maç sonrası sosyal medyada büyük ilgi gören "üşüme" sevinci, Cole Palmer'in tescil hamlesiyle birlikte artık başka futbolcular tarafından sergilenemeyecek.

HERKES ÖZGÜN SEVİNÇLERİNİN TELİF HAKKINI ALABİLİR

Bu gelişme, futbolcuların saha içindeki ikonik hareketlerinin telif hakkıyla korunmasına yönelik yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.