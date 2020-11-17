Colin Kazım: Beni kupalar motive eder

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Colin Kazım Richards, sık sık takım değiştirdiği için gelen eleştirilere cevap verdi.

Colin Kazım-Richards bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını terletti. Milli Takımımızda da forma giyen oyuncu, kulüp kariyerinde 17 farklı takımla mücadele etti.

34 yaşındaki forvet kariyerine başladığı Bury takımından tam 16 yıl sonra yine İngiltere'ye döndü. Colin Kazım, Championship ekibi Derby Country için mücadele ediyor.

Son olarak Meksika'da Pachuca forması giyen oyuncu, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Championship ekibiyle yeni bir sayfa açtı.





"BENİ KUPALAR MOTİVE EDER"

Kariyeri hakkında konuşan Colin Kazım; "Bu kadar takım değiştirmemin yanlış olduğu düşünülüyor. Buna kim karar veriyor? Güney Amerika'ya da Kuzey Amerika'ya da gitmeyi ben tercih ettim. Birçok yerde kupa kazandım, beni motive eden de buydu." dedi.

34 yaşındaki Colin Kazım; Türkiye, İngiltere, Brezilya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İskoçya ve Meksika gibi ülkelerde futbol oynadı. Forvet oyuncusu, bu ülkelerde toplam 4 lig şampiyonluğu kazandı.