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    Colin Kazım İngiltere'de ilk golünü attı

    Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Colin Kazım, Coventry maçında fileleri havalandırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 10:38
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 11:28
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    Colin Kazım İngiltere'de ilk golünü attı

    İngiltere Championship takımlarından Derby County, sahasında Coventry'yi konuk etti.

    1-1 sona eren mücadelede ev sahibi ekibin golünü, Colin Kazım-Richards kaydetti.

    KAFAYLA ATTI

    A Milli Takımımızda da bir dönem forma giyen 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, mücadelenin 83. dakikasında kafayla topu ağlarla buluşturdu.

    Colin Kazım İngiltere de ilk golünü attı #1

    Bu sezon çıktığı 9. maçta ilk golünü atan Richards'ın golüne 90+1'de Gustavo Hamer cevap verince taraflar puanları paylaştı.

    Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra doğduğu ülke İngiltere'de Blackburn forması da giyen Kazım; Olympiakos, Toulouse, Feyenoord, Celtic, Coritiba, Corinthians, Pachuca gibi takımlarda forma giyerek adeta dünya turu atmıştı.

    Sezon başında anlaştığı Derby County'de ise işler yolunda gitmedi ve takım 15 maç sonunda ligin son sırasından kurtulmayı bir türlü başaramadı.

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