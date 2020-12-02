Colin Kazım İngiltere'de ilk golünü attı

Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Colin Kazım, Coventry maçında fileleri havalandırmayı başardı.

İngiltere Championship takımlarından Derby County, sahasında Coventry'yi konuk etti.

1-1 sona eren mücadelede ev sahibi ekibin golünü, Colin Kazım-Richards kaydetti.

KAFAYLA ATTI

A Milli Takımımızda da bir dönem forma giyen 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, mücadelenin 83. dakikasında kafayla topu ağlarla buluşturdu.

Bu sezon çıktığı 9. maçta ilk golünü atan Richards'ın golüne 90+1'de Gustavo Hamer cevap verince taraflar puanları paylaştı.

Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra doğduğu ülke İngiltere'de Blackburn forması da giyen Kazım; Olympiakos, Toulouse, Feyenoord, Celtic, Coritiba, Corinthians, Pachuca gibi takımlarda forma giyerek adeta dünya turu atmıştı.

Sezon başında anlaştığı Derby County'de ise işler yolunda gitmedi ve takım 15 maç sonunda ligin son sırasından kurtulmayı bir türlü başaramadı.