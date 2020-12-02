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- Colin Kazım İngiltere'de ilk golünü attı
Colin Kazım İngiltere'de ilk golünü attı
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 10:38
- Güncelleme : 02.12.2020 - 11:28
İngiltere Championship takımlarından Derby County, sahasında Coventry'yi konuk etti.
1-1 sona eren mücadelede ev sahibi ekibin golünü, Colin Kazım-Richards kaydetti.
KAFAYLA ATTI
A Milli Takımımızda da bir dönem forma giyen 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, mücadelenin 83. dakikasında kafayla topu ağlarla buluşturdu.
Bu sezon çıktığı 9. maçta ilk golünü atan Richards'ın golüne 90+1'de Gustavo Hamer cevap verince taraflar puanları paylaştı.
Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra doğduğu ülke İngiltere'de Blackburn forması da giyen Kazım; Olympiakos, Toulouse, Feyenoord, Celtic, Coritiba, Corinthians, Pachuca gibi takımlarda forma giyerek adeta dünya turu atmıştı.
Sezon başında anlaştığı Derby County'de ise işler yolunda gitmedi ve takım 15 maç sonunda ligin son sırasından kurtulmayı bir türlü başaramadı.