Colin Kazım İngiltere'de ırkçı saldırıya uğradı

Derby forması giyen İngiliz asıllı Türk oyuncu Colin Kazım'a, 1-1 biten Nottingham karşılaşmasının ardından ırkçılık yapıldı.

Büyük bir yerel derbi olan Derby-Nottingham maçı sonrası sosyal medya üzerinden Colin Kazım’a hem siyahi hem de Türk olduğu için ırkçı saldırılarda bulunuldu.

'ZENCİ' VE 'PAKİ' DEDİLER

Deneyimli futbolcuya 'zenci' ve Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan 'Paki' ifadeleri kullanıldı.

Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında da büyük bir habere dönüştü.

Colin Kazım durumdan çok etkilenen çocuklarının neden diye sorması ve bu durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün.

Yaşananların ardından başta Derby Külubü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım’a destek mesajları gönderdi.