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    Collina: VAR'da en büyük hedefimiz adil sonuç

    Pierluigi Collina, VAR teknolojisiyle ilgili yaptığı açıklamada, en büyük amaçlarının teknolojiyle birlikte saha içerisinde adil sonuç almak olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 14:31
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    Collina: VAR'da en büyük hedefimiz adil sonuç

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, gelecek dönemdeki VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "ADİL SONUÇ HEDEFİMİZE TEKNOLOJİ YARDIM EDEBİLİR"

    "FIFA'nın hedefi, saha içerisinde mümkün olduğu kadar adil sonuçların alınmasıdır." diyerek sözlerine başlayan Collina, "Adil sonuç hedefimize teknoloji yardım edebilir.

    FIFA Başkanı Infantino'nun en büyük hedefi ve gelecek vizyonu, tüm dünya için VAR'ın daha karşılanabilir ve uygulanabilir olmasıdır. VAR'ı daha düşük kamerayla en etkin şekilde kullanmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Collina: VAR da en büyük hedefimiz adil sonuç #1

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