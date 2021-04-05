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Collina: VAR'da en büyük hedefimiz adil sonuç

Collina: VAR'da en büyük hedefimiz adil sonuç

Pierluigi Collina, VAR teknolojisiyle ilgili yaptığı açıklamada, en büyük amaçlarının teknolojiyle birlikte saha içerisinde adil sonuç almak olduğunu söyledi.