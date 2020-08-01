Comolli, ölüm tehditleri alıyor

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve Fransız ekibi Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli'ye gelen ölüm tehditleri nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından futbolun başına getirilen Damien Comolli, yaptırdığı transferlerle alınan başarısız sonuçlarda büyük pay sahibi olmuştu.

16 Ocak tarihinde taraftarların baskısına dayanamayıp istifa eden Fransız futbol adamı, bir süre boşa kalmasının üzerine ABD'li bir yatırım şirketi tarafından alınan Toulouse'un yeni başkanı oldu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Comolli'nin, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden bir süredir ölüm tehditleri aldığı öğrenilirken; L'Equipe'te yer alan habere göre, polis gelen mesajlar üzerine bir soruşturma başlattı.

BU SEZON LİGUE 2'YE DÜŞTÜ

Bu sezon Ligue 2'ye düşen Toulouse'un 19 yıldır başkanlığını yürüten Olivier Sadran, bugün kulüpteki hisselerinin yüzde 85'ini Amerikan Redbird Capital Partners adlı bir şirkete devrederken bu sayede Comolli de kulübün yeni patronu olarak görevine başlamıştı.