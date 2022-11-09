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    Conor McGregor, Liverpool'u satın almak istiyor

    Conor McGregor, Liverpool'u satın almak istiyor

    Dünyaca ünlü İrlandalı MMA dövüşçüsü Conor McGregor, satılığa çıkarılan Premier Lig devi Liverpool'u satın almayı düşünüyor
    • 09.11.2022 - 22:34
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 23:43
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    Geçtiğimiz günlerde satılığa çıkarılan İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile ilgili yeni bir gelişme gündemde.

    34 yaşındaki MMA dövüşçüsü Conor McGregor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Liverpool'un satın alınmasıyla ilgilendiğini belirtti.

    "Haberi duyar duymaz bilgi istedim"

    McGregor, bir takipçisinin, "Liverpool'u satın al" şeklindeki gönderisini alıntılayarak, "Bunu sevdim! Haberi duyar duymaz bilgi istedim" ifadelerini kullandı.

    Conor McGregor, Liverpool u satın almak istiyor #1

    Yatırımcılarıyla birlikte Liverpool'u alabilir

    İngiliz basınına göre İralndalı Conor McGregor'ın tek başına Liverpool'u satın almaya yetecek maddi gücü yok. Ancak ünlü dövüşçü yatırımcılarla birlikte böyle bir şeyi gerçekleştirebilir.

    Conor McGregor, Liverpool u satın almak istiyor #2


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