Conte yönetime seslendi: Beni kovun

Tottenham Hotspur'daki kötü gidişat, Antonio Conte'nin Burnley maçı sonrasındaki demeçlerine ilginç bir şekilde yansıdı.

Antonio Conte yönetimindeki Tottenham Hotspur'un Premier Lig'deki kötü gidişi devam ediyor.



19 Şubat'ta lider Manchester City'yi deplasmanda yenerek 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Tottenham, düşme hattındaki Burnley karşısında 1-0 yenildi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Ben Mee attı.

"KULÜP BENİM HAKKIMDA DEĞERNLENDİRME YAPMALI"

Karşılaşma sonrasında ilginç açıklamalar yapan Tottenham menajeri Conte, "Tottenham'da durumu düzeltmek için geldim ama son 5 maçta 4 kez kaybettik. Durumu değiştirmek için her şeyi yapıyoruz ama olmuyor. Dürüst bir insanım, taraftarlardan özür dilerim. Kulüp, benim hakkımda bir değerlendirme yapmalı, doğru olan bu." dedi.



Tottenham 39 puanla 8. sırada kalırken, Burnley de 20 puanla 18. sırada kendine yer buldu.