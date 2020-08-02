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    Conte'den Messi yorumu: Lukaku'yu almak bile çok zordu

    İtalyan antrenör Conte, Inter'in Messi'yi transfer etmesinin ne kadar imkansız olduğunu ilginç bir örnekle açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 11:15
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    Conte'den Messi yorumu: Lukaku'yu almak bile çok zordu

    Antonio Conte, Lionel Messi'nin Inter'e geleceği dedikodularını fazla zoraki bulduğunu söyleyerek, kulübün Romelu Lukaku'yu transfer etmesi için bile mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

    Inter, 2019-20 sezonunu Atalanta'yı deplasmanda 2-0 yenerek kapatırken, ligi ikinci sırada tamamladı.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Conte, "Lukaku'yu elde etmek için neler yapmam gerektiğini biliyorum" diyerek Messi'yi almalarının imkansızlığını ima etti.

    Conte'den Messi yorumu: Lukaku'yu almak bile çok zordu #1

    Sezonu 23 golle kapatıp, takımın en golcü oyuncusu olan Belçikalı forvet hakkında, "Çok güçlü bir oyuncu, onu Chelsea'de de almak istemiştim, ama Manchester United'a gitmişti," diyen Conte, "O, referans noktası olabilecek alışılmışın dışında bir futbolcu, ancak hâlâ gelişebilir" yorumunu yaptı.

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