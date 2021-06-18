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    Copa America'da Brezilya'dan 2'de 2

    2021 Copa America'nın ev sahibi Brezilya, B Grubu'ndaki ikinci maçında Peru'yu 4-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 11:03
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    Copa America'da Brezilya'dan 2'de 2

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Copa America'da Brezilya, Peru'yu ağırladı.

    Sambacılar, Nilton Santos Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını Alex Sandro'nun 12. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

    Neymar, 68. dakikada farkı 2'ye çıkarırken, Everton Ribeiro'nun 89, Richarlison'un ise 90+3. dakikalardaki golleri Brezilya'ya 4-0'lık galibiyeti getirdi.

    Copa America da Brezilya dan 2 de 2 #1

    İKİ MAÇINI DA KAZANDI

    B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan ev sahibi ekip, 6 puanla zirvede yer aldı.

    Gruptaki diğer mücadelede ise Kolombiya ile Venezuela 0-0 berabere kaldı.

    Copa America da Brezilya dan 2 de 2 #2

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