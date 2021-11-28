Copa Libertadores'te şampiyon Palmeiras

Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Copa Libertadores'ta mutlu sona son şampiyon Palmeiras ulaştı.

1960'dan bu yana düzenlenen Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi, 62. Copa Libertadores'in sahibi Palmeiras oldu.

Uruguay'ın Montevideo şehrindeki Centenario Stadı'ndaki maçta son şampiyon Palmeiras, uzatmalarda Flamengo'yu 2-1 yendi. 5. dakikada Raphaely Veiga'nın golüyle 1-0 öne geçen Palmeiras, 72. dakikada Gabriel Barbosa'nın golüne engel olamadı.

Maç uzatmaya giderken; bir başka Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu yarı finalde eleyerek gelen Palmeiras, 95'te Deyverson'un golüyle skoru 2-1 yaptı. Deyverson, Libertadores Kupası'nda 962 gün sonra gol attı.

KUPANIN SAHİBİ PALMEIRAS

30 yaşındaki oyuncu Palmeiras formasıyla bundan önceki son golünü 10 Nisan 2019'da kaydetmişti. Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo ise oyuna 113. dakikada dahil oldu.

İki takımın kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve Palmeiras kupaya uzandı. Palmeiras, 1999 ve 2000'de kupayı üçüncü kez kazandı. Üst üste ikinci kez kupanın sahibi olan Palmeiras; Boca Juniors'ın ardından (2000-2001) kupayı arka arkaya kazanan ilk ekip unvanını elde etti.