Corentin Tolisso dövme yaptırdığı için kadro dışı bırakıldı

Dövme yaptırarak sağlık prosedürlerine uymayan Corentin Tolisso, Bayern Münih yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı.

Hoffenheim'ı 4-1 yenen Bayern Münih'te, Tolisso'nun neden kadroya alınmadığı ortaya çıktı.

Alman ekibinin, koronavirüs kurallarını hiçe sayarak dövme yaptırdığı için Fransız futbolcuya ceza kestiği belirtildi.

HATASINI KABUL ETTİ

Olay üzerine açıklama yapan Başkan Rummenigge, "Koronavirüs döneminde futbol oynayabildiğimiz için şanslıyız. Bunu sağlayabilmek için de antrenörler, futbolcular yani herkes sağlık prosedürlerini uygulamak zorunda. Defalarca kez hatırlatılmasına rağmen bu hata yapıldı ve gereken yapılacak. Tolisso'ya büyük bir para cezası verdik, gelen parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağız." diye konuştu.

Olaydan dolayı hatasını kabul ettiğini belirten Fransız orta saha oyuncusu, üzgün olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.