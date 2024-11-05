Corinthians - Palmeiras maçında sahaya domuz kafası atıldı
Haber Merkezi

Brezilya Ligi'nin köklü derbisinde saha, bir anlığına karıştı.

Corinthians ile Palmeiras arasında oynanan ve futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Paulista derbisinde, sahaya domuz kafası atıldı.

Saha kenarına fırlatılan domuz kafası bir futbolcunun tekme atmasıyla fark edilirken, güvenlik ekipleri de domuz kafasını saha dışına çıkardı.

Bu anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

MAÇ 2-0 BİTTİ

Öte yandan mücadeleyi ev sahibi Corinthians, Rodrigo Garro ve Yuri Alberto'nun golleriyle 2-0 kazandı.

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Ercan Ertan
Muhabir