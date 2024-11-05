Corinthians - Palmeiras maçında sahaya domuz kafası atıldı

Haber Merkezi
Brezilya Ligi'nin köklü derbisinde saha, bir anlığına karıştı.
Corinthians ile Palmeiras arasında oynanan ve futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Paulista derbisinde, sahaya domuz kafası atıldı.
Saha kenarına fırlatılan domuz kafası bir futbolcunun tekme atmasıyla fark edilirken, güvenlik ekipleri de domuz kafasını saha dışına çıkardı.
Bu anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.
MAÇ 2-0 BİTTİ
Öte yandan mücadeleyi ev sahibi Corinthians, Rodrigo Garro ve Yuri Alberto'nun golleriyle 2-0 kazandı.
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