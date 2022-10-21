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    Corintihans, Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzatmayı hedefliyor

    Corintihans, Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzatmayı hedefliyor

    Corintihans, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzatmak istiyor.
    • 21.10.2022 - 20:00
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 20:37
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    Fenerbahçe'deki görevi bitmeden önce taraftarlar ve basın mensupları tarafından adeta istenmeyen adam ilan edilen Portekizli teknik direktörün çalıştırdığı Corintihans, Vitor Pereira ile sözleşme uzatmak istiyor.

    Corintihans ile sözleşme imzalamıştı

    Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve alınan başarısız sonuçlar sonrası sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran Vitor Pereira, 23 Şubat 2022'de Brezilya Serie A ekibi Corintihans ile yıl sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

    Corintihans, Vitor Pereira nın sözleşmesini uzatmayı hedefliyor #1

    1,64 puan ortalaması yakaladı

    Tecrübeli çalıştırıcı, Güney Amerika ekibinin başında çıktığı 56 maçta maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı. Pereira, ayrıca sezon başında ilk 8'in dışında kalması beklenen Corintihans'ı 5. sıraya getirdi ve ayrıca takıma Brezilya Kupası'nda final oynattı.

    Corintihans, Vitor Pereira nın sözleşmesini uzatmayı hedefliyor #2

    "Corintihans, Vitor'un kalmasını istiyor"

    31 Aralık 2022'de Corintihans ile sözleşmesi biten Vitor Pereira'nın Brezilya'da kalıp kalmayacağı konusu ise merak konusu. Corintihans Başkanı Duilio Montero Alves yaptığı açıklamada Portekizli çalıştırıcı hakkında şu sözleri kaydetti: "Corintihans, Vitor'un kalmasını istiyor. O da bunu biliyor. Oturup onunla konuşacağız fakat acele etmeden."

    Corintihans, Vitor Pereira nın sözleşmesini uzatmayı hedefliyor #3

    Pereira, kararsızlık yaşıyor

    Goal.com'un haberine göre Corintihans ile başarılı bir sezon geçiren Vitor Pereira, Brezilya ekibi ile yola devam edip etmeme konusunda ise kararsızlık yaşıyor.

    Pereira'nın ailesi tecrübeli çalıştırıcının kayınvalidesinin ülkesinden ayrılamamasını gerektiren hastalığı sebebiyle Portekiz'de bulunuyor. Eski Fenerbahçeli teknik direktör Brezilya ekibinde kalması halinde ailesiyle yıl içinde çok az zaman geçirecek. Bu durum sebebiyle Vitor Pereira karar vermekte zorlanıyor.

    Corintihans, Vitor Pereira nın sözleşmesini uzatmayı hedefliyor #4

    "Corintihans'ı gerçekten seviyorum"

    Vitor Pereira, geleceği hakkında kendisine sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi: " Corintihans'ı gerçekten seviyorum. Burası, en başından beri insanların ruhuyla, hisleriyle özdeşleştiğim bir kulüp. Geleceğim hakkında ise burada konuşmayacağım. Başkan Duilio ile konuşacağım ve kararımı benim ağzımdan değil onun ağzından duyacaksınız.

    Yaptığımız işte sadece bugünü değil geleceği de düşünmek gerekiyor. Corintihans'ın sağlam bir temeli olduğunu düşünüyorum ve gelecekte benimle veya bensiz çok başarılı olacaklarına eminim."

    Corintihans, Vitor Pereira nın sözleşmesini uzatmayı hedefliyor #5


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