Coritiba kalecisinin oyun kurması gündem oldu Coritiba kalecisi Gabriel'in, Palmeiras karşısında aut atışı sırasında yaptığı hareketler sosyal medyada viral oldu.

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ensonhaber.com

Brezilya Serie A'da Coritiba'nın evinde Palmeiras'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmaya, ev sahibi ekibin file bekçisi Gabriel'in kaleci vuruşu sırasında yaptığı hareketler damgasını vurdu.

Twitter ve Instagram'da viral oldu

Takım arkadaşlarını bir süre yönlendiren oyuncu, çalışılmış bir pozisyonda verdiği pasla sosyal medyada gündem oldu.

Topu müsait pozisyonda taca gönderen kalecinin o anları, Twitter ve Instagram'da en çok paylaşılan videolar arasına girdi.