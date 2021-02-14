Corona: Bu şekilde nasıl futbol oynanacak

Porto'nun yıldız futbolcusu Jesus Corona, son dönemde rakiplerin kendisine karşı aşırı sert futbolu ve faullerinden dolayı rahatsız olduğunu aktardı.

Porto'nun başarılı futbolcusu Jesus Corona, ligde 2-2 biten son Braga maçında iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

"BU ŞEKİLDE NASIL FUTBOL OYNANACAK"

Corona, özellikle son maçlarda rakiplerin aşırı sert futbolu ve faullerinden dolayı son derece sinirli. Gördüğü iki sarı kartla ilgili olarak A Bola'nın haberine göre, Corona'ya yakın bir kaynak oyuncunun son dönemde oynanan futboldan çok şikayetçi olduğunu söylerken, Corona'nın "Son dönemde sahada yeteneklerini sergilemekte zorlanıyor çünkü rakipler aşırı sert, saldırgan. Bu şekilde nasıl futbol oynanacak?" şeklinde isyan ettiği öğrenildi.

Jesus Corona bu sezon Porto formasıyla 31 resmi maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı.