Petrol
94.11
0.79%
Euro
18.2731
-0.49%
Dolar
18.5758
-0.28%
Altın
1.022
-0.27%
Borsa
3554
1.99%
Bitcoin
378.012
-0.59%
BTXN Coin
10.73
-0.55%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Courtney Baker-Richardson, konsolda oynarken kendini sakatladı

    İngiltere'de League Two takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, konsol oyununda kendini sakatladı.
    • 06.10.2022 - 18:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Courtney Baker-Richardson, konsolda oynarken kendini sakatladı

    İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, Xbox oynarken kendisini sakatlığı için takımının maçını kaçırdı.

    Ligdeki 10 maçta 6 kaydeden golcü oyuncu, Carlisle United ile oynanan maçta görev alamamıştı.

    "Xbox'ıyla oynarken yapmış"

    Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun sakatlığı hakkında; "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir." sözlerini sarf etti.

    Courtney Baker-Richardson, konsolda oynarken kendini sakatladı #1

    Aynı durumu Nesta da yaşamıştı

    Daha önce efsane Milan oyuncusu Alessandro Nesta; PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatladı. Nesta bunun üzerine ameliyat oldu ve sahalardan 4 hafta uzak kalmıştı.

    Courtney Baker-Richardson, konsolda oynarken kendini sakatladı #2


    Barış Yarkadaş: Türkiye İttifakı adlı yeni bir ittifak doğuyor
    Medya

    Barış Yarkadaş: Türkiye İttifakı adlı yeni bir ittifak doğuyor

    Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu
    3. Sayfa

    Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir