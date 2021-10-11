Courtois: UEFA sadece cebini düşünüyor

Belçika'nın yıldız file bekçisi Thibaut Courtois, UEFA ve FIFA'ya sert söylemlerde bulundu.

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, UEFA ve FIFA'yı hedef aldı.

Uluslar Ligi'nde İtalya'ya üçüncülük maçında kaybeden Belçika, turnuvayı dördüncü bitirdi. Bu maçın ardından Courtois, sert açıklamalarda bulundu.

SKY'a verdiği demeçte UEFA'nın tamamen para endeksli çalıştığını savunan Courtois, "Üçüncülük maçı tamamen para için oynanan bir maç. Bu konuda dürüst olmalıyız. Oynamak için oynadık çünkü bu UEFA için ekstra bir para anlamı taşıyor." dedi.

“UEFA OYUNCULARI UMURSAMIYOR”

UEFA'nın kararlarını eleştiren Courtois, "Şimdi de Konfeans Ligi'ni yarattılar. Hep aynı... Başka takımların Süper Lig istemesi canınızı sıkabilir, UEFA oyuncuları umursamıyor. Onların önemsedikleri tek şey cepleri." diye konuştu.

Yoğun fikstürden de şikayetçi olduğunu dile getiren Belçikalı file bekçisi, duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.

"Her yıl bir Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası... Biz asla robot değiliz! Sürekli maç sayısı artıyor, dinlenme zamanı kısalıyor ve kimse bizi umursamıyor. Sakatlanacağız! Oyuncuların 12 ay en üst seviyede devam edebilmesi için üç haftalık tatil yeterli değil. Konuşmazsak hiçbir şey değişmeyecek."