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    Cristian Baroni, Alex de Souza'yı ziyaret etti

    Cristian Baroni, Alex de Souza'yı ziyaret etti

    Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni, Cristian Baroni, Sao Paulo tesislerinde Alex de Souza'yı ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 17:53
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    Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, şimdilerde Brezilya'nın Sao Paulo takımında teknik direktör olarak görev yapıyor.

    Sarı-lacivertlilerin de hoca adayları arasında yer alan Alex, tecrübe kazanıp Fenerbahçe'ye öyle gelmek istediğini belirtmişti.

    Alex'i eski takım arkadaşlarından biri de Sao Paulo tesislerinde ziyaret etti. O isim Fenerbahçe'de oynayan Cristian Baroni.

    "SENİ TEKRAR GÖRMEK GÜZEL"

    Kendisini ziyaret eden Baroni'yi paylaşan Alex, "Seni tekrar görmek güzel Baroni. Bu uzun yolculukta bize yardım edenlerle tanışmak her zaman güzeldir." ifadelerini kullandı.

    Cristian Baroni, Alex de Souza yı ziyaret etti #1

    Cristian Baroni, Alex de Souza yı ziyaret etti #2


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