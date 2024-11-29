Cristiano Ronaldo 2 gol attı, Al Nassr galibiyete uzandı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. hafta mücadelesinde Al Nassr ile Damac FC karşı karşıya geldi.
Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Al Nassr oldu.
RONALDO, İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 17'de penaltıdan ve 79'da Cristiano Ronaldo kaydetti.
Mücadelenin 56. dakikasında Abdelkader Bedrane, kırmızı kart gördü.
915. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Ronaldo, Damac FC karşısında attığı iki golle kariyerinde 915 gole ulaştı.
Yakın zamanda adı Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaş oyuncusu Anderson Talisca, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 62. dakikada Angelo'nun yerine oyuna girdi.
Eski Beşiktaş futbolcusu Kevin N'Koudou mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
AL NASSR, PUANINI 25 YAPTI
Al Nassr, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Damac FC, 14 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Ittihad deplasmanına gidecek. Damac FC, Al Fayha'yı konuk edecek.
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