Cristiano Ronaldo 2 gol attı, Al Nassr üç puanı kaptı

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Asya Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun 5. hafta maçında Katar takımı Al Gharrafa ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.

Al Bayt Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Al Nassr 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

RONALDO, İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 58. dakikada ise Angelo kaydetti.

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü kaydetmeyi başardı.

AL NASSR, 4. KEZ KAZANDI

Al Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı.

1 de beraberliği bulunan Arabistan ekibi, 13 puanla 2. sıraya yerleşti. 3. mağlubiyetini alan Al-Gharrafa ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Sadd ile oynayacak. Al Gharrafa ise Al Hilal ile karşılaşacak.