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Cristiano Ronaldo, 2023'ün en golcü futbolcusu oldu

Cristiano Ronaldo, 2023'ün en golcü futbolcusu oldu Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Al-Ittihad'ı 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 53 golle 2023'ün en golcü futbolcusu olmayı başardı.