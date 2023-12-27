Cristiano Ronaldo, 2023'ün en golcü futbolcusu oldu

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al-Ittihad, Al-Nassr'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 68'de Cristiano Ronaldo, 38'de Anderson Talisca ile 75 ve 82'de Sadio Mane atarken Al-Ittihad'ın sayılarını 14 ve 51'de Abderrazak Hamdallah kaydetti.
Al-Ittihad'da Fabinho, 66'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Cristiano Ronaldo'dan büyük başarı
38 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 53 golle 2023'ün en golcüsü olmayı başardı.
Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Al-Nassr ligdeki bir sonraki maçında Al-Taawon deplasmanına gidecek.
28 puanda kalan Al-Ittihad ise Al-Tae'ye konuk olacak.
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