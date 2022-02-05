Cristiano Ronaldo 37 yaşında

Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, bugün itibarıyla 37 yaşına bastı. Ardında bıraktığı başarılar ise alkış alıyor.

Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, başarılarla dolu kariyerinin sonlarına geldi.

Bugüne dek kırmadığı rekor almadığı kupa bırakmayan Portekizli yıldız futbolcu bugün 37 yaşına girdi.

ULAŞILMAZ BİR KARİYER

Kariyerinde 1103 maça çıkan Ronaldo, 803 gol atarken 229 asistle kulüplerine katkı sağladı. Bu süreçte 5 Ballon d'Or kazanan 37 yaşındaki yıldız oyuncu 16 kupa ile de kariyerini taçlandırdı.

Ülkesinde 2008'den 2018'e kadar aralıksız şekilde yılın oyuncusu seçilen Ronaldo'nun 1 tane de Puskas (Yılın golü) ödülü bulunuyor.